"ПСЖ" - "Реал": состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

"Галактикос", что зарождается, против просто "Галактикос" - афиша плей-офф стала еще интереснее.

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Через допущенные во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов ошибки и жалобу "Атлетико" организаторы мероприятия были вынуждены провести повторную жеребьевку.

В результате были сформированы следующие пары:

Предыдущий жребий:Таким образом, только пара "Челси" - "Лилль" сохранила первоначальный вид.

Все остальные команды получили новых соперников.

Добавим, что отменяется суперпротивостояние Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Лионеля Месси ("ПСЖ").

Зато добавилось два новых: "ПСЖ" и "Реала" и "Интера" и "Ливерпуля".