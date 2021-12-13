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2021-12-13
"ПСЖ" - "Реал": состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
"Галактикос", что зарождается, против просто "Галактикос" - афиша плей-офф стала еще интереснее.
Фото: скриншот
Через допущенные во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов ошибки и жалобу "Атлетико" организаторы мероприятия были вынуждены провести повторную жеребьевку.
В результате были сформированы следующие пары:
Все остальные команды получили новых соперников.
Добавим, что отменяется суперпротивостояние Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Лионеля Месси ("ПСЖ").
Зато добавилось два новых: "ПСЖ" и "Реала" и "Интера" и "Ливерпуля".