Жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно из-за допущенных ошибок
УЕФА признал ошибки.
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Однако ее результаты аннулированы, сообщает официальный сайт организации.
Во время процедуры организаторы допустили несколько ошибок, которые повлияли на формирование пар.
Во-первых, организаторы допустили наличие шара с "Манчестером Юнайтед" в корзине оппонентов для "Вильяреала".
Дело в том, что МЮ был вместе с испанским клубом в одной группе, а потому было невозможно их потенциальное соперничество на этой стадии турнира. Однако именно "красных дьяволов" вытащил Андрей Аршавин.
Во-вторых, шар с "Ливерпулем" не был помещен в корзину с соперниками "Вильярреала".
В-третьих, шар из МЮ не поместили в корзину с соперниками "Атлетико", но при этом поместили туда "Ливерпуль", что является четвертой ошибкой.
После нескольких протестов организаторы заявили, что из-за технической ошибки жеребьевка матчей 1/8 финала ЛЧ будет проведена заново. Ориентировочное время – 16:00 по Киеву.