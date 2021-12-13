Жеребьевка Лиги чемпионов будет проведена повторно из-за допущенных ошибок

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Однако ее результаты аннулированы, сообщает официальный сайт организации.

Во время процедуры организаторы допустили несколько ошибок, которые повлияли на формирование пар.

Во-первых, организаторы допустили наличие шара с "Манчестером Юнайтед" в корзине оппонентов для "Вильяреала".

Дело в том, что МЮ был вместе с испанским клубом в одной группе, а потому было невозможно их потенциальное соперничество на этой стадии турнира. Однако именно "красных дьяволов" вытащил Андрей Аршавин.

Во-вторых, шар с "Ливерпулем" не был помещен в корзину с соперниками "Вильярреала".

В-третьих, шар из МЮ не поместили в корзину с соперниками "Атлетико", но при этом поместили туда "Ливерпуль", что является четвертой ошибкой.