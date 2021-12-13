World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона РоSSии из-за допинга

В течение года ФТР не сможет организовывать мировые или европейские соревнования.

Международная федерация триатлона (World Triathlon) ввела санкции против Федерации триатлона РоSSии (ФТР) из-за большого количества допинговых случаев, сообщает пресс-служба World Triathlon.

Санкции будут действовать год, в течение которого организация будет ежеквартально проверять выполнение своих требований.

Кроме того, в этот период ФТР не сможет организовывать мировые или европейские соревнования, то есть до конца 2022 года.

Также предполагается, что в течение 2022 года роSSийские должностные лица не смогут занимать должности в мировых и европейских организациях по триатлону.

РоSSийская сторона должна возместить все финансовые расходы, связанные с антидопинговыми нарушениями.