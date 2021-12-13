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2021-12-13
"Барселона" - "Наполи": состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Финал пройдет в Севилье.
Фото: уефа
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Пары 1/16 финала Лиги Европы:
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"Севилья" (Испания) – "Динамо Загреб" (Хорватия);
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"Аталанта" (Италия) – "Олимпиакос" (Греция);
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"Лейпциг" (Германия) – "Реал Сосьедад" (Испания);
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"Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия);
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"Зенит" (РоSSия) – "Бетис" (Испания);
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"Боруссия Дортмунд" (Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия);
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"Шериф" (Молдова) – "Брага" (Португалия);
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Порту (Португалия) – Лацио (Италия).
Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные - 24 февраля.
Финал состоится 18 мая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.