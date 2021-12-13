"Барселона" - "Наполи": состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

Финал пройдет в Севилье.

Кубок Лиги Европы
Фото: уефа
Кубок Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Пары 1/16 финала Лиги Европы:

  • "Севилья" (Испания) – "Динамо Загреб" (Хорватия);

  • "Аталанта" (Италия) – "Олимпиакос" (Греция);

  • "Лейпциг" (Германия) – "Реал Сосьедад" (Испания);

  • "Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия);

  • "Зенит" (РоSSия) – "Бетис" (Испания);

  • "Боруссия Дортмунд" (Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия);

  • "Шериф" (Молдова) – "Брага" (Португалия);

  • Порту (Португалия) – Лацио (Италия).

Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные - 24 февраля.

Финал состоится 18 мая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

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