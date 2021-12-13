Перед матчем УПЛ против "Металлиста 1925" клубный автобус "Черноморца" забросали камнями и яйцами. Футбол

Фото: скриншот Сергей Кравченко

Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко подвел итоги матча против "Металлиста 1925" (2:1), а также рассказал о нападении одесских ультрас на клубный автобус на подъезде к стадиону.

"Как забросали автобус? Яйца, камни... Мы сами не очень поняли. Новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фармклуба, я считаю, что это правильно. Акция непонятна. Главное, что никто не пострадал", – заявил Кравченко в интервью ТК "Футбол-1/2/3".

Отметим, что после этой победы "Черноморец" поднялся на 13 место турнирной таблицы УПЛ.

Ранее сообщалось, что в зимнюю паузу клуб может получить нового владельца и главного тренера – близок к возвращению в Одессу Роман Григорчук.