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2021-12-13
Перед матчем УПЛ против "Металлиста 1925" клубный автобус "Черноморца" забросали камнями и яйцами. Футбол
Фаны одесситов никак не унимаются.
Фото: скриншот
Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко подвел итоги матча против "Металлиста 1925" (2:1), а также рассказал о нападении одесских ультрас на клубный автобус на подъезде к стадиону.
"Как забросали автобус? Яйца, камни... Мы сами не очень поняли. Новое руководство, может, другой вектор. Я немного не понял этой акции. То, что они против фармклуба, я считаю, что это правильно. Акция непонятна. Главное, что никто не пострадал", – заявил Кравченко в интервью ТК "Футбол-1/2/3".
Отметим, что после этой победы "Черноморец" поднялся на 13 место турнирной таблицы УПЛ.
Ранее сообщалось, что в зимнюю паузу клуб может получить нового владельца и главного тренера – близок к возвращению в Одессу Роман Григорчук.