Луческу провел 400-й матч в чемпионатах Украины. Футбол

Румынский специалист занимает третье место по этому показателю.

Накануне "Динамо" упустило победу в домашнем поединке 18-го тура Украинской премьер-лиги против "Зари" (1:1) и позволило "Шахтеру" пойти на зимнюю паузу неофициальным осенним чемпионом.

Для главного тренера киевлян Мирчи Луческу матч против луганчан был 400-м в чемпионатах Украины.

356 игр румынский специалист провел, возглавляя "Шахтер", 44 – "Динамо". Подчиненные Луческу одержали всего 306 побед, 57 встреч завершили ничьей и 37 проиграли. При этом забили 923 мяча (в среднем – 2,31) и 258 пропустили (в среднем – 0,65).

Показательно, что свой первый матч в чемпионатах Украины Луческу провел против "Карпат" (5:0), которые в то время возглавлял Мирон Маркевич, который в первенстве Украины провел больше поединков как главный тренер – 622.

Между Маркевичем и Луческу расположился еще один корифей украинского футбола Николай Павлов – 548 матчей.