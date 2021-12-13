В андеркарде боя Ломаченко – Комми украинский супертяж Тесленко был отправлен в глубокий нокаут

Александр Тесленко не сумел устоять перед огневой мощью Джареда Андерсона.

Фото: Твиттер Top Rank

В андеркарде вечера бокса в Нью-Йорке, в главном событии которого Василий Ломаченко в доминирующем стиле выиграл у Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO, украинский супертяжеловес Александр Тесленко (17-2, 13 КО) досрочно уступил американскому проспекту Джареду Андерсону (11-0, 11 КО).

Уже во втором раунде украинец нарвался на самый мощный правый прямой и оказался в глубоком нокауте. Рефери начал отсчитывать секунды, но потом решил остановить сражение.

Уроженец Черновцов давно перебрался в Канаду, но выходит на ринг с украинской символикой.

HE FROZE HIM ?@TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. ?#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

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