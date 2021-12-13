Марлос не пришел на прощальное собрание "Шахтера": команда сделала фото с футболкой игрока

Фото: shakhtar.com Марлос

"Шахтер" своеобразно простился с полузащитником Марлосом, у которого 31 декабря истекает контракт с донецким клубом.

В последнем перед зимней паузой туре УПЛ "горняки" одержали волевую выездную победу над "Александрией" (2:1), после чего провели командное собрание, на котором главный тренер Роберто Де Дзерби поблагодарил футболистов за первую часть сезона, сообщает официальный сайт "Шахтера".

На собрании Марлос отсутствовал. Однако представители донецкого клуба нашли оригинальный способ отметить вклад Марлоса в историю клуба - на прощание с футболистом было сделано общее фото с футболкой полузащитника, на который был нанесен номер 287, символизирующий количество его матчей в составе "горняков".

По количеству проведённых за "Шахтер" игр Марлос вошел в топ-25 футболистов в истории клуба.

"Марлос сделал очень многое для Шахтера, в футболке которого он провел почти 300 матчей и помог выиграть много важных трофеев. Это большой игрок в истории "Шахтера", и клуб ему очень благодарен.

К сожалению, Марлос решил покинуть "Шахтер", о чем сказал еще несколько месяцев назад, и мы уважаем его решение", - прокомментировал отсутствие игрока на церемонии прощания директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна.

"Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет далеко от команды".

Он собирался попрощаться с командой, но в данный момент просто не смог приехать и извинился. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять”, – заявил экс-капитан "Шахтера".

Напомним, вместе с "Шахтером" Марлос четыре раза выиграл чемпионат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок Украины (2014, 2015, 2017, 20).