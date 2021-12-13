В стане "Манчестер Юнайтед" вспышка коронавируса

Завтрашний матч против "Брентфорда" под угрозой срыва.

"Манчестер Юнайтед" отказался от проведения полноценной воскресной тренировки из-за вспышки #Covid-19# – ряд игроков и работников клуба получили положительные результаты тестов, сообщает The Athletic.

Они были отправлены домой, а остальные занимались по индивидуальной программе, не контактируя друг с другом.

Отметим, на завтра, 14 декабря, намечен матч АПЛ против "Брентфорда", который оказался под угрозой срыва.

Добавим, что на прошлой неделе вспышка COVID-19 произошла в "Тоттенхэме", из-за чего были отменены два матча "шпор" в Лиге конференций и Премьер-лиге против "Ренна" и "Брайтона" соответственно.

Сегодня МЮ узнает своего соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов - в Ньоне состоится жеребьевка матчей плей-офф еврокубков.