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2021-12-13
На зимнюю паузу "Шахтер" идет лидером чемпионата Украины
Состоялся 18-й тур УПЛ.
Матчем 18-го тура "Колос" - "Минай" (2:1) завершилась первая часть чемпионата Украинской Премьер-лиги.
На зимнюю паузу лидером первенства идет "Шахтер", в Александрии одержавший волевую победу над местным одноименным клубом (2:1) и на 2 очка оторвавшийся от "Динамо".
В свою очередь, чемпион Украины не смог в Киеве одержать победу над "Зарей" - матч завершился вничью - 1:1.
Замыкает турнирную таблицу "Минай".
Рестарт чемпионата намечен на 26 февраля.