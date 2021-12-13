На зимнюю паузу "Шахтер" идет лидером чемпионата Украины

Матчем 18-го тура "Колос" - "Минай" (2:1) завершилась первая часть чемпионата Украинской Премьер-лиги.

На зимнюю паузу лидером первенства идет "Шахтер", в Александрии одержавший волевую победу над местным одноименным клубом (2:1) и на 2 очка оторвавшийся от "Динамо".

В свою очередь, чемпион Украины не смог в Киеве одержать победу над "Зарей" - матч завершился вничью - 1:1.

Замыкает турнирную таблицу "Минай".

Рестарт чемпионата намечен на 26 февраля.