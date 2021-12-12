В честь украинского гимнаста Илья Ковтуна назвали элемент в спортивной гимнастике

Имя Ковтуна получил элемент на параллельных брусьях.

Фото: Facebook-страница Ирины Надюк

Международная федерация гимнастики назвала в честь 18-летнего украинского гимнаста Ильи Ковтуна элемент на параллельных брусьях.

Об этом тренер Ильи Ирина Надюк написала в соцсети Facebook.

«Искренне, теперь уже официально, поздравляю тебя с твоим именным элементом в гимнастике на параллельных брусьях! Большинство канонов нами перечеркнуто, а теперь и навсегда вписана твоя фамилия в правила спортивной гимнастики, теперь есть элемент "Ковтун"!!!”, – отметила она.

Фото: Facebook-страница Ирины Надюк

Этот элемент впервые был успешно исполнен на этапе Кубка мирового вызова в Копере.

"Элемент Ковтуна" состоит из переворота назад из упора на руках и поворота на четверть оборота к брусу.

Новый элемент отнесли к группе З. Ранее именные элементы в спортивной гимнастике получили Петр Пахнюк (брусья) и Игорь Радивилов (опорный прыжок), пишет Укринформ.

Фото: Facebook-страница Ирины Надюк

Напомним, в октябре Ковтун выиграл "бронзу" на Чемпионате мира по гимнастике в индивидуальном многоборье.