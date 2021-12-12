Украина завоевала первое золото на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Узбекистане

Украина получила первое золото на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Узбекистане – золото украинской команде принесла Мария Гангур.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Украины, соучредитель сети торговых центров "Эпицентр" Александр Герега.

«Первое золото Чемпионата мира по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в Узбекистане! Наша Мария Гангур завоевала золотую медаль в рывке! Весовая категория до 59 кг. Невероятное выступление! Мария взяла вес в 101 кг. К сожалению, в двоеборье Мария остановилась в шаге от пьедестала. Продолжаем борьбу в Ташкенте. Впереди еще четыре выступления наших тяжеловесов», – написал Александр Герега.

r]]Отметим, что золото в толчке и двоеборье получила олимпийская рекордсменка Куо Син-Чжунь из Тайваня.

Напомним, первые за восемь лет медали Чемпионата мира по тяжелой атлетике для Украины принесла Светлана Самуляк.