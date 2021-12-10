IFFHS включил голкипера "Шахтера" в символическую сборную мира U-20. Футбол

Фото: calcioline.com Анатолий Трубин

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2021 года и составила символическую сборную из лучших игроков до 20 лет.

В список 11 лучших молодых футболистов вошел вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.

Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер").

Защитники: Бенуа Бадиашиль (Монако), Эрик Гарсия (Барселона), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Педри ("Барселона"), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал").

Нападающие: Родриго Гоэс ("Реал"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусиала ("Бавария").

Ранее 20-летний Трубин стал номинантом на премию лучшему молодому футболисту мира Golden Boy. Награда досталась Педри.