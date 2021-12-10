IFFHS включил голкипера "Шахтера" в символическую сборную мира U-20. Футбол
У Анатолия Трубина подобралась звездная команда.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2021 года и составила символическую сборную из лучших игроков до 20 лет.
В список 11 лучших молодых футболистов вошел вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.
Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер").
Защитники: Бенуа Бадиашиль (Монако), Эрик Гарсия (Барселона), Нуну Мендеш (ПСЖ).
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Педри ("Барселона"), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал").
Нападающие: Родриго Гоэс ("Реал"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусиала ("Бавария").
Ранее 20-летний Трубин стал номинантом на премию лучшему молодому футболисту мира Golden Boy. Награда досталась Педри.