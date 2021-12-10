Посольство фюрера РФ в Чехии забросали футбольными мячами

На площади Бориса Немцова в столице Чехии Праге участники группы активистов "Капутин" провели акцию у посольства РоSSийской Федерации. В знак протеста против действий режима Владимира Путина и проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в 2022 году в Санкт-Петербурге активисты забросали здание футбольными мячами.

Фото: Радио Свобода

Как сообщает Радио Свобода, протестующие держали в руках плакаты с лозунгами "Лига чемпионов агрессии" и "Лига чемпионов несправедливых судов". Также они развернули украинский флаг.

Подобная акция прошла сегодня и у посольства Китая, где участники группы "Капутин" протестовали против местного режима и забросали здание теннисными мячами.

"Сегодня мы живем в мире, где два авторитарных режима хотят абсолютной власти и пытаются ликвидировать демократию и нарушают человеческие права. Мы хотим показать, что это ненормально, и что существуют определенные правила, так же, как в футболе. 28 мая в Санкт- Петербурге будет проходить финал Лиги чемпионов, но мы считаем это абсурдным во времена, когда РоSSия угрожает Украине и хочет снова на нее напасть. РоSSия распространяет дезинформацию, вмешивается в выборы и поддерживает другие диктаторские режимы", – рассказал Радио Свобода основатель активистской группы "Капутин" Отакар Ван Гемунд.

Фото: Радио Свобода

"В футболе все пытаются играть по определенным правилам, но роSSийский режим их не соблюдает", – сказал еще один участник акции - с шарфом болельщика киевского футбольного клуба "Динамо" на шее.

Через несколько минут после начала акцию прекратили чешские правоохранители, ведь она не была согласована с полицией.

С 2014 года активистская группа "Капутин" устраивает в Чехии разные акции протеста против роSSийского режима. Среди них была акция "Марионетка Путина", посвященная президенту Милошу Земану, и другие многочисленные акции протеста у роSSийского посольства.