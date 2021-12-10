Суд Лиссабона признал болельщиков "Динамо" невиновными в массовой драке перед вчерашним матчем Лиги чемпионов
Фаны киевского клуба отпущены из полицейского участка.
Муниципальный суд Лиссабона отпустил из полицейского участка задержанных болельщиков "Динамо", сообщает sportarena.com.
Напомним, перед матчем Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Динамо" произошло столкновение болельщиков обеих команд. По итогам столкновения полиция задержала 54 участников конфликта, а 12 украинцев попали в больницу.
Муниципальный суд столицы Португалии рассмотрел дело и не нашел состава хулиганских действий со стороны болельщиков "Динамо". Все они уже отпущены на свободу. В расследовании инцидента приняли участие сотрудники Посольства Украины в Португалии.
Сообщается, что на группу поклонников киевской команды напали агрессивно настроенные ультрас хозяев. При атаке на украинцев португальцы применяли подручные средства: кастеты, камни, файеры. Ультрасы "Динамо" просто защищались.
Вчера "Динамо" проиграло "Бенфике" (0:2) и завершило еврокубковый сезон. Киевляне финишировали на последнем месте в группе E с одним набранным очком и разницей мячей 1-11.