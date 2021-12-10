Суд Лиссабона признал болельщиков "Динамо" невиновными в массовой драке перед вчерашним матчем Лиги чемпионов

Фаны киевского клуба отпущены из полицейского участка.

Суд Лиссабона признал болельщиков "Динамо" невиновными в массовой драке перед вчерашним матчем Лиги чемпионов
Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Муниципальный суд Лиссабона отпустил из полицейского участка задержанных болельщиков "Динамо", сообщает sportarena.com.

Напомним, перед матчем Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Динамо" произошло столкновение болельщиков обеих команд. По итогам столкновения полиция задержала 54 участников конфликта, а 12 украинцев попали в больницу.

Муниципальный суд столицы Португалии рассмотрел дело и не нашел состава хулиганских действий со стороны болельщиков "Динамо". Все они уже отпущены на свободу. В расследовании инцидента приняли участие сотрудники Посольства Украины в Португалии.

Сообщается, что на группу поклонников киевской команды напали агрессивно настроенные ультрас хозяев. При атаке на украинцев португальцы применяли подручные средства: кастеты, камни, файеры. Ультрасы "Динамо" просто защищались.

Вчера "Динамо" проиграло "Бенфике" (0:2) и завершило еврокубковый сезон. Киевляне финишировали на последнем месте в группе E с одним набранным очком и разницей мячей 1-11.

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