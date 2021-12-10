Прима и Пидручный – в топ-20 спринта биатлонного этапа Кубка мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене мужской спринтерской гонкой стартовал третий этап Кубка мира по биатлону.

Гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами выиграл немец Йоханнес Кюн, допустивший один промах на "стойке".

Вторым к финишу пришел швед Мартин Понсилуома, допустившийся одного промаха на "лежке".

Запер пьедестал белорус Антон Смольский, который чисто отстрелял.

Двое украинцев заняли места в топ-20: Артем Прима не промахивался и показал 17-й результат, Дмитрий Пидручный был быстр на лыжни, но допустил два промаха на стрельбище, что отбросило его на 18-е место.

Антон Дудченко занял по итогам спринта 27-е место, Артем Тищенко – 48-е. Единственный украинец, не попавший к участникам гонки преследования, — Богдан Цимбал (89-я позиция).

Пасьют состоится завтра, 11 декабря. Начало в 12:45 по киевскому времени.

Сегодня в 15:00 стартует спринт у женщин.

Спринт, 10 км. Мужчины.

Йоханнес Кюн (Германия, 0+1) +26:05,0 Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +14,3 Антон Смольский (Беларусь, 0+0) +20,5 Александр Логинов (РоSSия, 0+1) +22,0 Тарьей Бе (Норвегия, 0+1) +23,0 Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +23,6

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