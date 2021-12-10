Прима и Пидручный – в топ-20 спринта биатлонного этапа Кубка мира в Хохфильцене
Квартет украинского биатлониста попал в преследование.
В австрийском Хохфильцене мужской спринтерской гонкой стартовал третий этап Кубка мира по биатлону.
Гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами выиграл немец Йоханнес Кюн, допустивший один промах на "стойке".
Вторым к финишу пришел швед Мартин Понсилуома, допустившийся одного промаха на "лежке".
Запер пьедестал белорус Антон Смольский, который чисто отстрелял.
Двое украинцев заняли места в топ-20: Артем Прима не промахивался и показал 17-й результат, Дмитрий Пидручный был быстр на лыжни, но допустил два промаха на стрельбище, что отбросило его на 18-е место.
Антон Дудченко занял по итогам спринта 27-е место, Артем Тищенко – 48-е. Единственный украинец, не попавший к участникам гонки преследования, — Богдан Цимбал (89-я позиция).
Пасьют состоится завтра, 11 декабря. Начало в 12:45 по киевскому времени.
Сегодня в 15:00 стартует спринт у женщин.
Спринт, 10 км. Мужчины.
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Йоханнес Кюн (Германия, 0+1) +26:05,0
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Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +14,3
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Антон Смольский (Беларусь, 0+0) +20,5
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Александр Логинов (РоSSия, 0+1) +22,0
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Тарьей Бе (Норвегия, 0+1) +23,0
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Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +23,6
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17. Артем Прима (Украина, 0+0) +54,3
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18. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +55,6
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27. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:10,1
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48. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +1:40,0
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89. Богдан Цымбал (Украина, 0+3)+2:47,9.