Определились все сеяные и несеяные участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Жеребьевки – 13 декабря.

После сыгранного перенесенного из-за непогоды матча "Аталанта" – "Вильярреал" (2:3) определились все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов.

Максимальное количество команд делегировала Англия – 4. Минимальное – Германия, Нидерланды и Австрия.

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов

  • Англия (4): Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси

  • Испания (3): Реал, Атлетико, Вильярреал

  • Италия (2): Интер, Ювентус

  • Франция (2): ПСЖ, Лилль

  • Португалия (2) ): Спортинг, Бенфика

  • Германия (1): Бавария

  • Нидерланды (1): Аякс

  • Австрия (1): Ред Булл Зальцбург.

Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ назначена на 13 декабря в 13:00 по Киеву.

Команды, занявшие первые места, будут сеяными в 1/8 финала, а вторые – несеяными.

Причем, команды из одной страны на этой стадии турнира не пересекаются.

Сеяные и несеяные команды в 1/8 финала

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