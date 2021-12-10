Определились все сеяные и несеяные участники 1/8 финала Лиги чемпионов

После сыгранного перенесенного из-за непогоды матча "Аталанта" – "Вильярреал" (2:3) определились все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов.

Максимальное количество команд делегировала Англия – 4. Минимальное – Германия, Нидерланды и Австрия.

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Англия (4): Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси

Испания (3): Реал, Атлетико, Вильярреал

Италия (2): Интер, Ювентус

Франция (2): ПСЖ, Лилль

Португалия (2) ): Спортинг, Бенфика

Германия (1): Бавария

Нидерланды (1): Аякс

Австрия (1): Ред Булл Зальцбург.

Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ назначена на 13 декабря в 13:00 по Киеву .

Команды, занявшие первые места, будут сеяными в 1/8 финала, а вторые – несеяными.

Причем, команды из одной страны на этой стадии турнира не пересекаются.

Сеяные и несеяные команды в 1/8 финала