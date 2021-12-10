Определились все сеяные и несеяные участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Жеребьевки – 13 декабря.
После сыгранного перенесенного из-за непогоды матча "Аталанта" – "Вильярреал" (2:3) определились все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов.
Максимальное количество команд делегировала Англия – 4. Минимальное – Германия, Нидерланды и Австрия.
Участники 1/8 финала Лиги чемпионов
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Англия (4): Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси
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Испания (3): Реал, Атлетико, Вильярреал
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Италия (2): Интер, Ювентус
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Франция (2): ПСЖ, Лилль
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Португалия (2) ): Спортинг, Бенфика
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Германия (1): Бавария
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Нидерланды (1): Аякс
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Австрия (1): Ред Булл Зальцбург.
Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ назначена на 13 декабря в 13:00 по Киеву.
Команды, занявшие первые места, будут сеяными в 1/8 финала, а вторые – несеяными.
Причем, команды из одной страны на этой стадии турнира не пересекаются.
Сеяные и несеяные команды в 1/8 финала