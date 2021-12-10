Три вида спорта под угрозой исключения из олимпиад: Украина может пострадать

Бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье могут заменить скалолазание, серфинг и скейтбординг.

Три вида спорта под угрозой исключения из олимпиад: Украина может пострадать
Фото: olympics.com

Международный олимпийский комитет хочет интегрировать скалолазание, серфинг и скейтбординг, которые уже были представлены этим летом в Токио как дополнительные и запланированные на Париж-2024, в программу Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе, передает заявление президента организации Томаса Баха France2.

При этом Бах уточнил, что эти виды спорта могут заменить бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье.

На 139-й сессии МОК, которая пройдет в канун зимних ОИ в Пекине, рассмотрят предложение добавить скалолазание, серфинг и скейтбординг в список 28 базовых олимпийских видов спорта.

МОК устанавливает лимит в 10,5 тысячи участников Олимпиад, чтобы ограничить расходы и сложность проведения Игр.

Отметим, что бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье – виды спорта, которые имели олимпийский статус на протяжении более чем столетия.

Это решение МОК может негативно повлиять на расположение Украины в неофициальном медальном зачете Олимпиад, ведь бокс и тяжелая атлетика являются базовыми для Украины видами спорта, постоянно пополняющими нашу командную копилку медалями.

Напомним, МОК прокомментировал дипломатический бойкот зимних Игр в Пекине.

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