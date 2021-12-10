Украина завоевала первые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Бронзу и серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике добыла в борьбе украинка Светлана Самуляк в весовой категории до 55 кг.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации тяжелой атлетики Украины, соучредитель сети торговых центров "Эпицентр" Александр Герега.

«Первые медали на чемпионате мира среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике в Узбекистане! Украинка Светлана Самуляк, в весовой категории до 55 кг, завоевала бронзу в сумме двоеборья (201 кг) и серебро в рывке (91 кг). Горжусь выступлением Светланы. Продолжаем болеть за наших тяжеловесов», – написал Александр Герега.

Для Самуляк это первые в карьере медали взрослого чемпионата мира, а для Украины первые среди женщин за восемь лет.

Чемпионат мира среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике в Узбекистане стартовал 7 декабря и продлится 10 дней.

Следующее выступление украинских спортсменов состоится 11 декабря. В борьбу вступит Мария Гангур в весовой категории до 59 кг. В общей сложности Сборную команду Украины на чемпионате представляют 8 спортсменов.