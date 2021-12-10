Ломаченко и Комми провели первую дуэль взглядов перед боем

Поединок состоится уже через два дня.

Ломаченко и Комми провели первую дуэль взглядов перед боем
Почти друзья
Фото: instagram.com/richardcommey

В ночь на воскресенье, 12 декабря, в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоится бой между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и бывшим обладателем пояса IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO).

Накануне поединка состоялась пресс-конференция, во время которой будущие соперники впервые встретились лицом к лицу в традиционном сражении взглядов.

Отметим, это был один из мирных поединков. Оба боксера улыбались, а в конце пожали друг другу руки и обнялись.

Что-нибудь будет в ринге?

Nothing but respect between these two …

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— Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2021

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