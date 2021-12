Гол украинца Назарины претендует на награду как лучший в туре Лиги конференций УЕФА

Who scored the best goal on Matchday 6? ?



A) Reiss Nelson, @Feyenoord ??

B) Ivan Schranz, @slaviaofficial ??

C) Borja Mayoral, @ASRomaEN ??

D) Yehor Nazaryna, @FCZoryaOfficial ?? @Heineken | #UECLGOTW | #UECL