Гол украинца Назарины претендует на награду как лучший в туре Лиги конференций УЕФА

Егор пушечным ударом открыл счет в матче против "Буде-Глимта".

Гол украинца Назарины претендует на награду как лучший в туре Лиги конференций УЕФА
Егор Назарина
Фото: zbirna.com

Накануне прошел итоговый тур группового этапа Лиги конференций, по результатам которого УЕФА определил список номинантов на лучший гол тура.

В шортлист попал и украинский полузащитник "Зари" Егор Назарина, который в домашнем матче против норвежского "Буде-Глимта" (1:1) отличился роскошным ударом со штрафного.

Среди конкурентов украинца числятся форвард "Реала", испанец Борха Майораль, выступающий на правах аренды за "Рому" (матч ЦСКА - "Рома", 2:3), английский полузащитник "Арсенала" Рисс Нельсон, также выступающий на правах аренды за "Фейеноорд" ("Фейеноорд" - "Маккаби" Хайфа, 2:1) и словацкий вингер "Славии" Иван Шранц ("Унион Берлин" - "Славия", 1:1).

Who scored the best goal on Matchday 6? ?

A) Reiss Nelson, @Feyenoord ??
B) Ivan Schranz, @slaviaofficial ??
C) Borja Mayoral, @ASRomaEN ??
D) Yehor Nazaryna, @FCZoryaOfficial ??@Heineken | #UECLGOTW | #UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 10, 2021

Напомним, что Украина еще ниже опустилась в таблице коэффициентов UEFA.

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