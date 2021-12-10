Гол украинца Назарины претендует на награду как лучший в туре Лиги конференций УЕФА

Егор пушечным ударом открыл счет в матче против "Буде-Глимта".

Накануне прошел итоговый тур группового этапа Лиги конференций, по результатам которого УЕФА определил список номинантов на лучший гол тура.

В шортлист попал и украинский полузащитник "Зари" Егор Назарина, который в домашнем матче против норвежского "Буде-Глимта" (1:1) отличился роскошным ударом со штрафного.

Среди конкурентов украинца числятся форвард "Реала", испанец Борха Майораль, выступающий на правах аренды за "Рому" (матч ЦСКА - "Рома", 2:3), английский полузащитник "Арсенала" Рисс Нельсон, также выступающий на правах аренды за "Фейеноорд" ("Фейеноорд" - "Маккаби" Хайфа, 2:1) и словацкий вингер "Славии" Иван Шранц ("Унион Берлин" - "Славия", 1:1).

Напомним, что Украина еще ниже опустилась в таблице коэффициентов UEFA.