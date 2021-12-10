Украина опустилась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА

Мы пропустили еще Сербию.

Украина опустилась на одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: en.as.com

Матчами Лиги Европы и Лиги конференций завершился последний тур еврокубковой кампании.

Украинские клубы на троих смогли набрать только 2 очка - ничьи с одинаковым счетом 1:1 "Зари" в матче ЛК против "Буде-Глимта" и "Шахтера" против "Шерифа" в Лиге чемпионов; "Динамо" свой матч ЛЧ проиграло "Бенфике" – 0:2.

Таким образом, по итогам тура Украина потеряла еще одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив Сербию вперед, откатившись на 12-е место.

Кроме того, у Украины уже нет шансов догнать соперников, поскольку все наши команды завершили свое выступление в еврокубках, в отличие от своих соперников, у которых осталось по два представителя: в Шотландии это "Рейнджерс" и "Селтик" – в Лиге Европы и Лиге конференций соответственно, а в Сербии – "Црвена Звезда" и "Партизан" – в ЛЕ и ЛК соответственно.

И у наших преследователей - Бельгии - остался один представитель "Гент" в Лиге конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА на 10 декабря 2021 года.

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