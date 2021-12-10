"Заря" завершила выступление в Лиге конференций домашней ничьей с "Буде-Глимтом"
Луганчане набрали седьмое очко в группе.
В матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференции "Заря" на "Славутыч Арене" в Запорожье принимала норвежский "Буде-Глимт".
Для подчиненных Виктора Скрипника этот поединок уже ничего не решал – команда застолбила за собой ничего не дающее третье место, и эта встреча была для нее последней в нынешнем еврокубковом сезоне.
В свою очередь, гости вели с "Ромой" заочную борьбу за первое место в группе С, и норвежцам для этого нужно было побеждать.
Но открыли счет хозяева – на 18-й минуте Егор Назарина эффектно выполнил штрафной удар – 1:0.
Гол Назарина.
Отыгрались гости в середине второго тайма – автоголом отличился Виталий Вернидуб – 1:1.
Обе команды в оставшееся время имели шансы забить победный гол, но в результате была зафиксирована ничья.
Обзор матча "Заря" - "Буде-Глимт".
"Рома" свой матч в Софии выиграла у ЦСКА – 3:2 и турнирная таблица группы С приобрела законченный вид.