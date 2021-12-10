"Заря" завершила выступление в Лиге конференций домашней ничьей с "Буде-Глимтом"

Луганчане набрали седьмое очко в группе.

"Заря" завершила выступление в Лиге конференций домашней ничьей с "Буде-Глимтом"
"Заря"
Фото: ФК "Зоря"

В матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференции "Заря" на "Славутыч Арене" в Запорожье принимала норвежский "Буде-Глимт".

Для подчиненных Виктора Скрипника этот поединок уже ничего не решал – команда застолбила за собой ничего не дающее третье место, и эта встреча была для нее последней в нынешнем еврокубковом сезоне.

В свою очередь, гости вели с "Ромой" заочную борьбу за первое место в группе С, и норвежцам для этого нужно было побеждать.

Но открыли счет хозяева – на 18-й минуте Егор Назарина эффектно выполнил штрафной удар – 1:0.

Гол Назарина.

Отыгрались гости в середине второго тайма – автоголом отличился Виталий Вернидуб – 1:1.

Обе команды в оставшееся время имели шансы забить победный гол, но в результате была зафиксирована ничья.

Обзор матча "Заря" - "Буде-Глимт".

"Рома" свой матч в Софии выиграла у ЦСКА – 3:2 и турнирная таблица группы С приобрела законченный вид.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Деревянченко упустил шанс боксировать за чемпионский поясДеревянченко упустил шанс боксировать за чемпионский пояс
Чтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. ФутболЧтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. Футбол
"Эпицентр-Подоляны" вышел в 1/8 европейского Кубка Вызова"Эпицентр-Подоляны" вышел в 1/8 европейского Кубка Вызова
Дарья Белодед в нежно-розовом платье принцессы вышла в светДарья Белодед в нежно-розовом платье принцессы вышла в свет
Перед матчем "Бенфика" – "Динамо" произошли жесткие столкновения фанов: 12 раненых и 54 арестованныхПеред матчем "Бенфика" – "Динамо" произошли жесткие столкновения фанов: 12 раненых и 54 арестованных
Блок рекламы


Похожие новости
Пятов стал рекордсменом "Шахтера" по количеству матчей в Лиге чемпионов. ФутболПятов стал рекордсменом "Шахтера" по количеству матчей в Лиге чемпионов. Футбол
"Шахтер" установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов"Шахтер" установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Перед матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов "Бавария" отправила непривитых футболистов на карантинПеред матчем с "Динамо" в Лиге чемпионов "Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин
Стюарды сломали ребра болельщику "Зари" после матча Лиги конференций в СофииСтюарды сломали ребра болельщику "Зари" после матча Лиги конференций в Софии
Гол игрока "Зари" номинирован на лучший в туре Лиги конференцийГол игрока "Зари" номинирован на лучший в туре Лиги конференций
Ведущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионовВедущий украинский защитник "Шахтера" пропустит матч против "Реала" в Лиге чемпионов
Роналду стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге и повторил рекорд Руни. ФутболРоналду стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге и повторил рекорд Руни. Футбол
Мбаппе побил рекорд Ибрагимовича в Лиге 1. ФутболМбаппе побил рекорд Ибрагимовича в Лиге 1. Футбол
Игрок сборной Украины получил перелом челюсти в матче Лиги конференций
УЕФА оперативно определил квартет претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. ФутболУЕФА оперативно определил квартет претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости