Умер легендарный киевский болельщик – суперфан Парамон. Футбол

Более 50 лет он являлся символом фанатского движения и талисманом киевлян.

Умер легендарный киевский болельщик – суперфан Парамон
Сергій Заборовський (супрфан Парамон)
Фото: fcdynamo.com

На 67-м году жизни умер один из самых преданных спортивных болельщиков Сергей Заборовский, известный как суперфан Парамон.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Динамо".

"Поклонник киевского «Динамо» с детства, Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал «бело-синих» в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков", – говорится в сообщении.

Даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Парамон посещал стадион, чтобы увидеть игру "Динамо" своими глазами и принести удачу.

"Футбольный клуб с глубокой скорбью встретил новость о потере Суперфана, выражает искренние соболезнования родным Сергея Анатольевича и скорбит вместе со всем фанатским сообществом. Почивай с миром, Парамон…", - сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: fcdynamo.com

Как известно, с 1970-х годов Парамон присутствовал почти на всех хоккейных, футбольных и баскетбольных матчах в столице. Болельщики хоккейного клуба "Сокол" посвятили ему кричалку "Если с нами Парамон, будет "Сокол" чемпион!"

Свою первую заграничную поездку с киевским "Динамо" он совершил в марте 1998 года, улетев с командой в Турин на четвертьфинальную игру Лиги чемпионов против "Ювентуса". С этого времени "Динамо" начало регулярно брать Парамона на выездные игры. Он мог находиться на скамье запасных или непосредственно близко к полю во время игр.

После четвертьфинала Лиги Европы 7 апреля 2011 года Заборовскому запретили находиться в игровой зоне за то, что после финального свистка со счетом 1:1 он выбежал на поле и ударил ногой одного из судей.

Парамон работал уборщиком в аэропорту "Киев" (Жуляны). По сообщениям СМИ, в январе 2020 года он перенес инсульт, а в июле этого же года попал в больницу в тяжелом состоянии и впал в кому, в которой провел несколько дней.

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