В FIA сообщили, какие санкции применят к Ферстаппену, если он намеренно выбьет Хэмилтон в решающей гонке сезона Формулы-1

На кону в Абу-Даби стоит титул чемпиона.

Льюис Хэмилтон и Макс Ферсттапен
Фото: twitter.com/F1
Льюис Хэмилтон и Макс Ферсттапен

В Формуле-1 пыль все еще оседает после захватывающего Гран-при Саудовской Аравии, прошедшего в прошлом уикенде. По его итогам 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes догнал в личном зачете лидера Макса Ферстаппена.

Однако пилот "Ред Булл" все же имеет преимущество по количеству побед (9-8), и если в итоговой гонке сезона на автодроме "Яс-Марина" в Абу-Даби сойдут оба гонщика, именно нидерландец станет новым чемпионом мира.

Учитывая это, появились разговоры, что Ферстаппен может специально выбить Хэмилтона с трассы и таким образом оформить чемпионский титул.

На такую информацию отреагировал директор гонки FIA Майкл Маси.

"Я не могу контролировать действия двух человек. Но у нас в правилах прописаны штрафы, будь то на время или на место на старте. К тому же Спортивный кодекс позволяет стюардам дисквалифицировать участников и снимать с них баллы.

Поэтому да, с Макса могут снять очки, как и с другого гонщика. Но мы надеемся, что до этого не дойдет. Перед гонкой я напомню всем командам и пилотам, что у нас есть такой инструмент", - заявил директор гонок FIA в эксклюзивном интервью Daily Mail.

"Хотя они (Хэмилтон и Ферстаппен. - LB.ua), возможно, не хотят в этом признаться, в глубине души они все знают, что считается законным, что такое честная игра, каковы сложные, но честные гонки, а какие – нет ", - подытожил Маси.

Подготовка к решающему уикенду сезона завершается сегодня, ведь уже завтра стартуют первые свободные заезды. Следующие несколько дней в Формуле-1 станут историческими – завоюет Льюис рекордный 8-й титул или у "Королевской гонки" появится новый король.

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