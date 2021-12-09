Бубка поддержал создание украинской хоккейной Суперлиги

Президент НОК посетил матч-открытие турнира.

Накануне состоялся матч-открытие украинской хоккейной Суперлиги, в котором "Донбасс" одержал убедительную победу над "Краматорском" - 6:2.

Сергей Бубка
Фото: xsport.ua
Сергей Бубка

Символический первый вброс шайбы сделал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который поделился мнением о создании нового хоккейного турнира.

"Действительно, хоккей – отличная игра, быстрая, интересная, поэтому мне очень приятно видеть сегодня такой праздник спорта в Краматорске. Желаю болельщикам получить удовольствие от игры, а игрокам показать яркий хоккей, который запомнится болельщикам на долгое время", - заявил Бубка в интервью пресс-службе "Донбасса".

"Я помню, что в 2002 году в Солт-Лейк-Сити сборная Украины играла на Олимпийских играх. Я мечтаю, и когда я ехал сюда, я думал об этом, чтобы как можно быстрее национальная сборная вернулась на такой высокий уровень и могла принять участие в Олимпиаде.

Сегодня должно быть больше клубов для того, чтобы была большая конкуренция. Когда будет конкуренция, будет расти качество игры хоккеистов. Когда играют в средний хоккей, очень тяжело быть конкурентом на высоком уровне, очень трудно собрать национальную сборную и демонстрировать качественный хоккей высокого уровня", – отметил глава НОК Украины.

"Впечатления положительные (о церемонии открытия хоккейной Суперлиги. – LB.ua). Хоккей движется вперед. Сегодня нужно объединить усилия, очень многое сделать для того, чтобы было больше клубов, потому что Украина – большая спортивная страна.

У нас не так много ярких достижений в зимних видах спорта, поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше всего по всей Украине был представлен хоккей. Тогда чемпионат будет на высоком уровне, и лига будет гораздо крепче, и таким образом будет расти качество игры", - отметил олимпийский чемпион Сеула-1988 и 6-кратный чемпион мира.

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