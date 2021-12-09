Зеленский: Украина хочет провести Суперкубок УЕФА и ряд чемпионатов Европы. Футбол

Президент встретился с Чеферином и вручил ему орден.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 9 декабря, встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином, приехавшим в Киев по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

На сайте главы государства сообщается, что он рассказал Чеферину о желании Украины провести Суперкубок в 2024 или 2025 годах и ряд чемпионатов под эгидой УЕФА .

По его словам, УАФ рассматривает возможность подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА .

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", – сказал он.

Зеленский также наградил Чеферина орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.

Напомним, что Украина хочет провести чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году, а также юношескую Олимпиаду 2030 или 2032 года.