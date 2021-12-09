"Эпицентр-Подоляны" вышел в 1/8 европейского Кубка Вызова

Городоцкая команда одолела венгерский "Пензудьор".

"Эпицентр-Подоляны" вышел в 1/8 европейского Кубка Вызова

7 и 8 декабря в г. Городок (Хмельницкая обл.) состоялись игры 1/16 финала европейского Кубка Вызова (CEV VOLLEYBALL CHALLENGE CUP 2022). В двух играх волейбольный клуб "Эпицентр-Подоляны" победил чемпиона Венгрии "Пензудьор".

Оба поединка завершились со счетом 3-1 в пользу «Эпицентра».

«Соперник хорошо подготовился к игре, имел свои домашние заготовки. Но мы подошли ответственно к матчам и выиграли. Спасибо нашим болельщикам за отличную поддержку и приглашаем на следующие игры», – прокомментировал результат капитан команды «Эпицентр-Подоляны» Юрий Семенюк.

В 1/8 финала Challenge Cup «Эпицентр» встретится с грецким Панатинаикосом.

Отметим, что Кубок Вызова – третий по престижности еврокубковый турнир по волейболу. В прошлом сезоне «Эпицентр-Подоляны», являющийся серебряным призером чемпионата Украины по волейболу сезона 2020-2021, дошел до 1/4 финала Кубка Вызова.

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