В матче за звание шахматного короля можно ставить точку: Карлсен в третий раз обыграл Непомнящего

РоSSиянину можно забыть о титуле.

В матче за звание шахматного короля можно ставить точку: Карлсен в третий раз обыграл Непомнящего
Магнус Карлсен
Фото: globallookpress.com

В 9-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен черными фигурами одержал очередную победу над россиянином Яном Непомнящим.

Карлсен лидирует со счётом 6:3.

Помимо последней партии, норвежец обыграл соперника в шестой и восьмой партиях. Остальные партии завершились ничьей.

Напомним, матч за мировую шахматную корону проходит в Дубае и состоит из 14 партий.



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