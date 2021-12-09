В матче за звание шахматного короля можно ставить точку: Карлсен в третий раз обыграл Непомнящего

РоSSиянину можно забыть о титуле.

В 9-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам действующий обладатель титула норвежец Магнус Карлсен черными фигурами одержал очередную победу над россиянином Яном Непомнящим.

Карлсен лидирует со счётом 6:3.

Помимо последней партии, норвежец обыграл соперника в шестой и восьмой партиях. Остальные партии завершились ничьей.

Напомним, матч за мировую шахматную корону проходит в Дубае и состоит из 14 партий.