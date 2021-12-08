Дарья Белодед в нежно-розовом платье принцессы вышла в свет

Дарья Белодед – успешная украинская спортсменка, которая получила титул самой красивой дзюдоистки в мире. Она дважды становилась чемпионкой мира, чемпионкой Европы и бронзовой призеркой Олимпийских игр. Приостановив свою спортивную карьеру, красавица-блондинка пошла в шоу-бизнес.

Дарья Белодед в нежно-розовом платье стала звездной ведущей программы “Светская жизнь“

Дарья Белодед стала приглашенным звездным репортером программы "Светская жизнь". На сегодняшнее время уже многие украинские знаменитости заменяли Катю Осадчую в роли ведущей популярного проекта.

"Сегодня я в образе принцессы. Мой дебют в роли ведущей. Сегодня я была репортершей "Светской жизни", — отметила в публикации Дарья Белодед.

Побывала спортсменка в киевском ТРЦ, чтобы взять интервью у звезд, которые побывали на премьере фильма о первой жене принца Чарльза – "Спенсер: Тайна принцессы Дианы".

Дарья Белодед в нежно-розовом платье стала звездной ведущей программы “Светская жизнь“

Успешная украинская спортсменка появилась на публике в очаровательном нежном платье нежного розового оттенка с корсетом, спущенными воздушными рукавами и многослойной фатиновой юбкой. Свой образ Дарья Белодед завершила серебристыми босоножками на тонком каблуке и высокими атласными перчатками пудрового оттенка.

Волосы девушка убрала в элегантную прическу, которую украсила красивым ободком с бусинами.

Напомним, в таком же платье, как у Дарьи Белодед только без рукавов, вышла в свет Ирина Федишин.


Анастасия Березовская, Тудей

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