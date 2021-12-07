Сестер Семеренко лишили места в составе сборной Украины на КМ и отправили на Кубок IBU

Олимпийские чемпионки могут не поехать на Игры-2022.

Чемпионки сочинской Олимпиады-2014 в эстафете Валентина и Вита Семеренко потеряли места в составе сборной Украины на этапах Кубка мира по биатлону и отправились на Кубок IBU. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Если молодые и опытные бегут с одинаковой скоростью, то, конечно же, нужно отдавать предпочтение молодым. Ведь опыт пригодится им на Кубке мира и Олимпийских играх. Поэтому Дарья Блашко и Ирина Петренко ездили на Кубок IBU, туда же отправятся и сестры Семеренко", - приводит слова Брынзака Suspilne.media.

Напомним, на первом этапе КМ в Эстерсунде Валентина была 17-й в индивидуальной гонке на 15 км и 99-й в спринте, а Вита была 44-й в спринте.

На втором этапе в Эстерсунде в спринте Валентина была 60-й, а Вита – 77-й. В гонке преследования Валентина заняла 55 место.

В эстафетную гонку тренерский штаб не включил сестер Семеренко в состав команды (Украина заняла 10-е место).

Третий этап Кубка мира пройдет в Хохфильцене (Австрия) с 10 по 12 декабря. Третий этап Кубка IBU состоится в Обертилиасе (Австрия) с 16 по 19 декабря.