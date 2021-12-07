IFFHS назвала символическую сборную мира-2021. Футбол
Большинство в ней – итальянцы.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) презентовала символическую сборную мира в 2021 году.
По национальному принципу большинство в ней - итальянцы, победители Евро-2020, – 3.
На клубном уровне вне конкуренции "Пари Сен-Жермен" – 4.
В число лучших футболистов планеты вошли:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)
Защитники: Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария"), Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити"), Леонардо Боннуччи (Италия, "Ювентус") и Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
Полузащитники: Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Жоржиньо (Италия, "Челси") и Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)
Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария") и Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед").