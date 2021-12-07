IFFHS назвала символическую сборную мира-2021. Футбол

Большинство в ней – итальянцы.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) презентовала символическую сборную мира в 2021 году.

По национальному принципу большинство в ней - итальянцы, победители Евро-2020, – 3.

На клубном уровне вне конкуренции "Пари Сен-Жермен" – 4.

В число лучших футболистов планеты вошли:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

Защитники: Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария"), Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити"), Леонардо Боннуччи (Италия, "Ювентус") и Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Полузащитники: Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Жоржиньо (Италия, "Челси") и Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария") и Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед").

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