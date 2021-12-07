В матче АПЛ с "Арсеналом" болельщики "Эвертона" в знак протеста покинули стадион на 27-й минуте

Именно 27 лет назад "ириски" завоевали свой последний трофей – Суперкубок Англии.

В итоговом матче 15-го тура Английской премьер-лиги "Эвертон" одержал волевую домашнюю победу над "Арсеналом" – 2:1. Победный гол Демарей Грей забил на 90+2 минуте.

Отметим, что на 27-й минуте значительная часть болельщиков ливерпульской команды устроили перформанс: ушли со стадиона.

Так фаны выразили протест боссам клуба. Именно 27 лет назад "ириски" завоевали свой последний трофей – Суперкубок Англии.

Добавим, что в матче с "Арсеналом" "Эвертон" победил впервые за последние девять матчей и сумел подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице.