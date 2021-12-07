МОК ответил на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет с уважением воспринял решение дипломатов США.

МОК ответил на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Фото: МОК/Грег Мартін

Международный олимпийский комитет (МОК) считает присутствие чиновников и дипломатов на Олимпийских играх политическим решением правительств и относится к нему с уважением. Так МОК на своем сайте прокомментировал заявление Белого дома официально бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине.

"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов – это чисто политическое решение каждого правительства, к которому МОК в своем политическом нейтралитете относится с полным уважением", – говорится в заявлении МОК.

При этом Олимпийский комитет приветствовал тот факт, что американские власти не будут препятствовать участию в Играх своих спортсменов.

"В то же время это заявление (властей США - LB.ua) показывает, что Олимпийские игры и участие атлетов вне политики, и мы это приветствуем", - добавили в МОК.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут бойкотировать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Китае.

При этом она уточнила, что США не отправят дипломатических или официальных представителей, а американские спортсмены примут участие в Играх.

Это решение она объяснила тем, что Китай, по мнению США, нарушает права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Уйгуры – это коренное мусульманское население китайского региона Синьцзян. ООН в 2018 году опубликовала доклад, согласно которому в Китае уйгуров отправляют в исправительные лагеря, где заставляют отказываться от своего языка, религии и культуры и восхвалять коммунистическую партию.

Кроме того, китайские власти устанавливают вне лагерей за ними тотальную слежку и запугивают. О таких правонарушениях сообщала не только ООН, но и правозащитные организации и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), публиковавший секретные документы китайских властей.

В январе 2021 года США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом.

Китайские власти отрицают обвинения в геноциде и репрессиях против мирного населения. Официальные лица Китая утверждали, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ведется упорная борьба с терроризмом и сепаратистами.

Госсовет КНР заявил, что при этом осуществляется всесторонняя защита прав жителей региона, удовлетворяются их «разумные религиозные потребности». Власти Китая признавали существование лагерей перевоспитания, но объясняли, что в них обеспечены комфортные условия проживания, а заключенным помогают интегрироваться в китайскую жизнь.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинка Шевчук с мировым рекордом выиграла чемпионат мира по парапауэрлифтингуУкраинка Шевчук с мировым рекордом выиграла чемпионат мира по парапауэрлифтингу
Чтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. ФутболЧтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. Футбол
В НБА установлен рекорд разницы в счете одного матчаВ НБА установлен рекорд разницы в счете одного матча
ФИФА объявила номинантов на звание автора лучшего гола 2021 года. ФутболФИФА объявила номинантов на звание автора лучшего гола 2021 года. Футбол
В Чехии задержан президент Федерации футбола БеларусиВ Чехии задержан президент Федерации футбола Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Президент МОК ответил по поводу перспективы проведения Чемпионата мира по футболу каждые два годаПрезидент МОК ответил по поводу перспективы проведения Чемпионата мира по футболу каждые два года
Спортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине, - министр ГутцайтСпортсмены и тренеры в 2021 году получили почти 200 млн грн на подготовку к Олимпийским играм в Пекине, - министр Гутцайт
Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалейОрганизаторы Олимпиады-2022 в Пекине презентовали дизайн медалей
Усик ответил Фьюри, который считает себя королем королейУсик ответил Фьюри, который считает себя королем королей
Президент клуба УПЛ ответил на обвинения в фальсификации тестов на COVID-19. ФутболПрезидент клуба УПЛ ответил на обвинения в фальсификации тестов на COVID-19. Футбол
Арендованные у "Динамо" футболисты "Черноморца" ответили на оскорбления фанатов одесской командыАрендованные у "Динамо" футболисты "Черноморца" ответили на оскорбления фанатов одесской команды
Селезнев извинился за показанный во время матча с "Ворсклой" нецензурный жест и ответил на обвинения в сепаратизме. ФутболСелезнев извинился за показанный во время матча с "Ворсклой" нецензурный жест и ответил на обвинения в сепаратизме. Футбол
Беленюк ответил на вопрос, может ли спорт быть вне политикиБеленюк ответил на вопрос, может ли спорт быть вне политики
МОК отстранил сборную КНДР от участия в Олимпиаде-2022 в ПекинеМОК отстранил сборную КНДР от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине
Хижняк прокомментировал спорное решение рефери остановить финальный бойХижняк прокомментировал спорное решение рефери остановить финальный бой
Последние новости
Подгружаем последние новости