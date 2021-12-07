МОК ответил на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) считает присутствие чиновников и дипломатов на Олимпийских играх политическим решением правительств и относится к нему с уважением. Так МОК на своем сайте прокомментировал заявление Белого дома официально бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине.

"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов – это чисто политическое решение каждого правительства, к которому МОК в своем политическом нейтралитете относится с полным уважением", – говорится в заявлении МОК.

При этом Олимпийский комитет приветствовал тот факт, что американские власти не будут препятствовать участию в Играх своих спортсменов.

"В то же время это заявление (властей США - LB.ua) показывает, что Олимпийские игры и участие атлетов вне политики, и мы это приветствуем", - добавили в МОК.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут бойкотировать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Китае.

При этом она уточнила, что США не отправят дипломатических или официальных представителей, а американские спортсмены примут участие в Играх.

Это решение она объяснила тем, что Китай , по мнению США , нарушает права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Уйгуры – это коренное мусульманское население китайского региона Синьцзян. ООН в 2018 году опубликовала доклад, согласно которому в Китае уйгуров отправляют в исправительные лагеря, где заставляют отказываться от своего языка, религии и культуры и восхвалять коммунистическую партию.

Кроме того, китайские власти устанавливают вне лагерей за ними тотальную слежку и запугивают. О таких правонарушениях сообщала не только ООН , но и правозащитные организации и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), публиковавший секретные документы китайских властей.

В январе 2021 года США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом.

Китайские власти отрицают обвинения в геноциде и репрессиях против мирного населения. Официальные лица Китая утверждали, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ведется упорная борьба с терроризмом и сепаратистами.

Госсовет КНР заявил, что при этом осуществляется всесторонняя защита прав жителей региона, удовлетворяются их «разумные религиозные потребности». Власти Китая признавали существование лагерей перевоспитания, но объясняли, что в них обеспечены комфортные условия проживания, а заключенным помогают интегрироваться в китайскую жизнь.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.