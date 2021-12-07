Марлос решил вернуться на родину

У хавбэка заканчивается контракт с "Шахтером".

Ветеран донецкого "Шахтера" Марлос решил не продлевать контракт с "горняками" в конце сезона, сообщает FootBoom.

Марлос вернется в Бразилию , где намерен завершить карьеру. 33-летний игрок с 2014 года выступает за "Шахтер".

Напомним, что первым клубом в Украине для Марлоса был "Металлист", с которым он заключил контракт в 2012 году.

За это время бразилец принял украинское гражданство и сыграл за сборную Украины.