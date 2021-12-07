Украинец Середа выиграл "золото" юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду

Алексей опередил на 50 баллов представителя РоSSии.

Украинец Середа выиграл "золото" юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду
Олексій Середа
Фото: sport.24tv.ua

На проходящем в Киеве юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду украинец Алексей Середа завоевал "золото" в прыжках с 10-метровой вышки.

15-летний уроженец Николаева набрал 484,60 балла и более чем на 50 пунктов опередил ставшего вторым представителя РоSSии Максима Гулидова. Третье место с результатом 408,70 балла занял немец Джейден Шило Эйкерман Грегорчук.

Добавим, что еще один украинец Даниил Аванесов завершил соревнования на четвертой позиции, набрав 402,85 балла.

Эта медаль Середы стала пятой для Украины на этом турнире. Ранее чемпионами стали Даниил Коновалов и Ксения Байло. Коновалов в паре с Богданом Чижовским завоевали также "серебро" в синхронных прыжках, а Байло стала бронзовым призером.

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