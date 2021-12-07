Монзуль вошла в пятерку лучших арбитров-женщин 2021 года по версии IFFHS. Футбол

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подтвердила авторитет украинского арбитра Екатерины Монзуль, включив ее в шорт-лист лучших судей-женщин 2021 года.

Украинка заняла в списке четвёртое место, набрав по итогам голосования 20 баллов.

Первой третий год подряд стала француженка Стефани Фраппар, получившая 155 баллов, сообщает официальный сайт IFFHS.

Второе место досталось россиянке Анастасии Пустовойтовой (60 баллов), а замкнула пьедестал представительница Швейцарии Эстер Штаубли (25). В пятерку также попала бразильянка Эдина Алвес Батиста (15).

Отметим, что в прошлом году в аналогичном рейтинге Монзуль заняла третье место.