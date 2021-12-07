Монзуль вошла в пятерку лучших арбитров-женщин 2021 года по версии IFFHS. Футбол

Лучшей признана француженка Фраппар.

Монзуль вошла в пятерку лучших арбитров-женщин 2021 года по версии IFFHS
Катерина Монзуль
Фото: dynamo.kiev.ua

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подтвердила авторитет украинского арбитра Екатерины Монзуль, включив ее в шорт-лист лучших судей-женщин 2021 года.

Украинка заняла в списке четвёртое место, набрав по итогам голосования 20 баллов.

Первой третий год подряд стала француженка Стефани Фраппар, получившая 155 баллов, сообщает официальный сайт IFFHS.

Второе место досталось россиянке Анастасии Пустовойтовой (60 баллов), а замкнула пьедестал представительница Швейцарии Эстер Штаубли (25). В пятерку также попала бразильянка Эдина Алвес Батиста (15).

Отметим, что в прошлом году в аналогичном рейтинге Монзуль заняла третье место.

Напомним, в текущем году Монзуль отработала в отборочном матче Чемпионата мира-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов, а также в матче женских сборных Китая и Бразилии на олимпийском футбольном турнире.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинка Шевчук с мировым рекордом выиграла чемпионат мира по парапауэрлифтингуУкраинка Шевчук с мировым рекордом выиграла чемпионат мира по парапауэрлифтингу
Чтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. ФутболЧтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. Футбол
В НБА установлен рекорд разницы в счете одного матчаВ НБА установлен рекорд разницы в счете одного матча
ФИФА объявила номинантов на звание автора лучшего гола 2021 года. ФутболФИФА объявила номинантов на звание автора лучшего гола 2021 года. Футбол
В Чехии задержан президент Федерации футбола БеларусиВ Чехии задержан президент Федерации футбола Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Ахметов высказался по поводу продажи "Шахтера". ФутболАхметов высказался по поводу продажи "Шахтера". Футбол
Чтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. ФутболЧтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. Футбол
Зарплата тренера женской сборной Украины по футболу вдвое превышает зарплату наставника мужской сборнойЗарплата тренера женской сборной Украины по футболу вдвое превышает зарплату наставника мужской сборной
В Чехии задержан президент Федерации футбола БеларусиВ Чехии задержан президент Федерации футбола Беларуси
Мирча Луческу является кандидатом на должность главного тренера сборной Румынии. ФутболМирча Луческу является кандидатом на должность главного тренера сборной Румынии. Футбол
ФИФА объявила номинантов на звание автора лучшего гола 2021 года. ФутболФИФА объявила номинантов на звание автора лучшего гола 2021 года. Футбол
Над "Ювентусом" нависла угроза вылета в Серию В из-за фальсификации финансовой отчетности. ФутболНад "Ювентусом" нависла угроза вылета в Серию В из-за фальсификации финансовой отчетности. Футбол
Победителям "Золотого мяча"-2021 вручат эксклюзивные золотые часы. ФутболПобедителям "Золотого мяча"-2021 вручат эксклюзивные золотые часы. Футбол
Шахматы в Украине не в почете: сборникам за победу на чемпионате Европы выплатят всего по $440 премии. ФутболШахматы в Украине не в почете: сборникам за победу на чемпионате Европы выплатят всего по $440 премии. Футбол
Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавирусаЗимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости