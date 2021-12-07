Президент клуба Серии А арестован по подозрению в финансовых преступлениях

"Сампдория" на некоторое время потеряла Массимо Ферреро.

Президент клуба Серии А арестован по подозрению в финансовых преступлениях
Массимо Ферреро
Фото: gazzetta.it

В Италии арестовали президента "Сампдории" Массимо Ферреро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По инсайдерской информации, президента "Сампдории" подозревают в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.

Ферреро и еще пять человек, связанных с преступлениями, включая его дочь Ванессу (обвиненную в краже 740 000 евро из казны Ellemme Group Srl) и племянника, взяла под стражу финансовая гвардия Италии, ныне под домашним арестом.

В прошлом туре Серии А генуэзцы уступили на своем поле "Лацио" – 1:3 – и занимают 15-е место в турнирной таблице.

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