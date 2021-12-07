Ахметов высказался по поводу продажи "Шахтера". Футбол

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов в эфире программы "Большой футбол" поделился планами развития клуба.

В частности, бизнесмен ответил на вопрос, сколько средств он вложил в "Шахтер" за четверть века руководства клубом.

"Это не главное (сумма вложений. – LB.ua). Главное – что чувствую. Футбол – это моя жизнь. Я люблю футбол. Я могу сказать, как за эти 25 лет у меня поседели волосы. Когда я начинал, то седины не было, а футбол заставил меня немного понервничать.

Для того чтобы понять, сколько он стоит (клуб. – LB.ua), его нужно продать. А продавать клуб я не собираюсь. Я хочу и дальше инвестировать в "Шахтер". Я хочу дальше инвестировать в наши победы. Я хочу дальше инвестировать в качество нашей игры, где мы будем играть в яркий, атакующий, смелый футбол", - заявил Ахметов.

"Клуб не продается, инвестировать в него буду. Инвестировать много. Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы мы играли в тот футбол, который хотим видеть. Другой клуб покупать не собираюсь. Бывает, слухи ходят, что что-то покупаю. Нет. Мое сердце с "Шахтером", "Шахтер" в моем сердце, и я уверен, что так будет всегда", - подчеркнул бизнесмен.

Интервью с Ахметовым - с 19:45