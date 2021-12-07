Деревянченко упустил шанс боксировать за чемпионский пояс

Украинец проиграл бой Карлосу Адамесу.

Деревянченко упустил шанс боксировать за чемпионский пояс
Сергей Деревянченко
Фото: DAZN via Twitter

На арене Staples Center в Лос-Анджелесе состоялся поединок между многократным претендентом на чемпионский титул в среднем весе украинцем Сергеем Деревянченко (13-4, 10 KO) и доминиканцем Карлосом Адамесом (21-1, 16 KO).

На кону было сражение за звание обязательного претендента по версии WBC с экс-чемпионом, мексиканцем Хайме Мунгией.

Поединок был достаточно ровным. В итоге победу решением судей одержал Адамес: 95-95, 97-93, 96-94.

Система CompuBox обнародовала статистику ударов в бою.

Деревянченко выбросил 562 удара, 157 из них были точными. Адамес выбросил 564 удара – 161 точный.

Главное преимущество Адамеса – в количестве джебов: 243 против 174 у украинца.

Adames started fast, was more accurate and landed the cleaner punches vs. Derevyanchenko, who got himself into the fight with a pressure attack. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/Gjh5tHuaQo

— CompuBox (@CompuBox) December 6, 2021

ICYMI: #DerevyanchenkoAdames trade shots as they near the final moments of RD10! ??#PBConSHOWTIME pic.twitter.com/cBX9OsYaSo

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) December 6, 2021

Who has the bigger punch in RD2? #DerevyanchenkoAdames

Order #DavisCruz on SHOWTIME PPV: https://t.co/VycBIVKSv0 pic.twitter.com/fqmFkefLs8

— Premier Boxing Champions (@premierboxing) December 6, 2021

.@SDerevyanchenko & Adames are trading bombs ?#DerevyanchenkoAdames #DavisCruz pic.twitter.com/qA73yNiLIo

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) December 6, 2021

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