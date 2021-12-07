Деревянченко упустил шанс боксировать за чемпионский пояс
Украинец проиграл бой Карлосу Адамесу.
Сергей Деревянченко
Фото: DAZN via Twitter
На арене Staples Center в Лос-Анджелесе состоялся поединок между многократным претендентом на чемпионский титул в среднем весе украинцем Сергеем Деревянченко (13-4, 10 KO) и доминиканцем Карлосом Адамесом (21-1, 16 KO).
На кону было сражение за звание обязательного претендента по версии WBC с экс-чемпионом, мексиканцем Хайме Мунгией.
Поединок был достаточно ровным. В итоге победу решением судей одержал Адамес: 95-95, 97-93, 96-94.
Система CompuBox обнародовала статистику ударов в бою.
Деревянченко выбросил 562 удара, 157 из них были точными. Адамес выбросил 564 удара – 161 точный.
Главное преимущество Адамеса – в количестве джебов: 243 против 174 у украинца.