Деревянченко упустил шанс боксировать за чемпионский пояс

На арене Staples Center в Лос-Анджелесе состоялся поединок между многократным претендентом на чемпионский титул в среднем весе украинцем Сергеем Деревянченко (13-4, 10 KO) и доминиканцем Карлосом Адамесом (21-1, 16 KO).

На кону было сражение за звание обязательного претендента по версии WBC с экс-чемпионом, мексиканцем Хайме Мунгией.

Поединок был достаточно ровным. В итоге победу решением судей одержал Адамес: 95-95, 97-93, 96-94.

Система CompuBox обнародовала статистику ударов в бою.

Деревянченко выбросил 562 удара, 157 из них были точными. Адамес выбросил 564 удара – 161 точный.

Главное преимущество Адамеса – в количестве джебов: 243 против 174 у украинца.

Adames started fast, was more accurate and landed the cleaner punches vs. Derevyanchenko, who got himself into the fight with a pressure attack. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/Gjh5tHuaQo — CompuBox (@CompuBox) December 6, 2021