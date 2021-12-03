Украинская каратистка Терлюга завершает год лидером мирового рейтинга

Анжелика может записать олимпийский год себе в актив.

Международная федерация каратэ на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов по весовым категориям.

В категории женское кумите в весовой категории до 55 кг рейтинг возглавила украинка Анжелика Терлюга. Интересно, что ее обидчица в финале токийских Олимпийских игр-2020 болгарская спортсменка Ивет Горанова расположилась только на десятом месте.

Другой украинский призер Токио-2020 Станислав Горуна – третий в категории до 75 кг.

Шестое место рейтинга оккупировали Ризван Талибов и Анита Серегина в весе до 84 и 61 кг соответственно. Галина Мельник – седьмая в весе до 68 кг. Екатерина Крива разместилась на девятом месте в весовой категории до 50 кг.