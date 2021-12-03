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2021-12-03
Украинская каратистка Терлюга завершает год лидером мирового рейтинга
Анжелика может записать олимпийский год себе в актив.
Анжеліка Терлюга
Фото: ua1.com.ua.
Международная федерация каратэ на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов по весовым категориям.
В категории женское кумите в весовой категории до 55 кг рейтинг возглавила украинка Анжелика Терлюга. Интересно, что ее обидчица в финале токийских Олимпийских игр-2020 болгарская спортсменка Ивет Горанова расположилась только на десятом месте.
Другой украинский призер Токио-2020 Станислав Горуна – третий в категории до 75 кг.
Шестое место рейтинга оккупировали Ризван Талибов и Анита Серегина в весе до 84 и 61 кг соответственно. Галина Мельник – седьмая в весе до 68 кг. Екатерина Крива разместилась на девятом месте в весовой категории до 50 кг.