Чтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. Футбол

"Виктория" присоединится к "Альянсу", а главный тренер команды Анатолий Бессмертный войдет в тренерский штаб "Альянса".

Чтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться
ФК "Альянс"
Фото: Meta-Ratings

Команды "Альянс" и "Виктория", представляющие Сумскую область, решили объединиться, чтобы выйти в Украинскую премьер-лигу, сообщает meta-ratings.com.ua.

Предварительно между владельцами клубов уже состоялись переговоры. Сообщается, что "Виктория" присоединится к "Альянсу", а главный тренер команды Анатолий Бессмертный войдет в тренерский штаб "Альянса".

Так что объединение состоится под брендом "Альянса".

Зимой на сборах с "Альянсом" будут тренироваться 9 ведущих футболистов "Виктории".

Отметим, что "Альянс" в турнирной таблице Первой лиги идет на третьем месте, а "Виктория" представляет Вторую лигу (дивизион Б).

"Виктория" останется во Второй лиге, но за команду будут играть футболисты в возрасте до 19 лет.

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