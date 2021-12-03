Чтобы выйти в УПЛ, два клуба решили объединиться. Футбол
"Виктория" присоединится к "Альянсу", а главный тренер команды Анатолий Бессмертный войдет в тренерский штаб "Альянса".
Команды "Альянс" и "Виктория", представляющие Сумскую область, решили объединиться, чтобы выйти в Украинскую премьер-лигу, сообщает meta-ratings.com.ua.
Предварительно между владельцами клубов уже состоялись переговоры. Сообщается, что "Виктория" присоединится к "Альянсу", а главный тренер команды Анатолий Бессмертный войдет в тренерский штаб "Альянса".
Так что объединение состоится под брендом "Альянса".
Зимой на сборах с "Альянсом" будут тренироваться 9 ведущих футболистов "Виктории".
Отметим, что "Альянс" в турнирной таблице Первой лиги идет на третьем месте, а "Виктория" представляет Вторую лигу (дивизион Б).
"Виктория" останется во Второй лиге, но за команду будут играть футболисты в возрасте до 19 лет.