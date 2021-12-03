Катастрофой завершился для Украины мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Мужская сборная "поддержала почин" украинских биатлонисток.

Катастрофой завершился для Украины мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

Вторым номером программы стартового дня второго этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде стоял мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Как и несколько дней назад в рамках первого этапа лучшим спринтером оказался хозяин трассы Себастьян Самуэльссон.

Замкнули пьедестал два француза Эмильен Жаклен и Кантен Фийон Майе, занявшие второе и третье место соответственно.

Мужская сборная Украины на провал женской команды двумя часами ранее ответила катастрофой.

Лучший украинский представитель Дмитрий Пидручный занял 23-е место.

Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк расположились в середине пятого, восьмого и десятого десятков соответственно. Причем два последних показали совершенно одинаковое время.

Отметим, что до старта зимней Олимпиады в Пекине осталось 2,5 месяца.

Спринт. Мужчины.

  1. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+0) 22:58,7
  2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +18,0
  3. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+1) +21,5
  4. Эдуард Латыпов (РоSSия, 0+0) +26,1
  5. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+1), + 31,1
  6. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +40,5

...

  • 23. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:19,2
  • 44. Антон Дудченко (1+1) +1:53,1
  • 76. Артем Прима (0+1) +2:37,1
  • 93. Богдан Цимбал (2+1) +3:07,2
  • 93. Тарас Лесюк (0+1) +3:07,2

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