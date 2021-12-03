Катастрофой завершился для Украины мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Мужская сборная "поддержала почин" украинских биатлонисток.
Вторым номером программы стартового дня второго этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде стоял мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами.
Как и несколько дней назад в рамках первого этапа лучшим спринтером оказался хозяин трассы Себастьян Самуэльссон.
Замкнули пьедестал два француза Эмильен Жаклен и Кантен Фийон Майе, занявшие второе и третье место соответственно.
Мужская сборная Украины на провал женской команды двумя часами ранее ответила катастрофой.
Лучший украинский представитель Дмитрий Пидручный занял 23-е место.
Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк расположились в середине пятого, восьмого и десятого десятков соответственно. Причем два последних показали совершенно одинаковое время.
Отметим, что до старта зимней Олимпиады в Пекине осталось 2,5 месяца.
Спринт. Мужчины.
- Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+0) 22:58,7
- Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +18,0
- Кантен Фийон Майе (Франция, 0+1) +21,5
- Эдуард Латыпов (РоSSия, 0+0) +26,1
- Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+1), + 31,1
- Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +40,5
...
- 23. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:19,2
- 44. Антон Дудченко (1+1) +1:53,1
- 76. Артем Прима (0+1) +2:37,1
- 93. Богдан Цимбал (2+1) +3:07,2
- 93. Тарас Лесюк (0+1) +3:07,2