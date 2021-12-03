Катастрофой завершился для Украины мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Вторым номером программы стартового дня второго этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде стоял мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Как и несколько дней назад в рамках первого этапа лучшим спринтером оказался хозяин трассы Себастьян Самуэльссон.

Замкнули пьедестал два француза Эмильен Жаклен и Кантен Фийон Майе, занявшие второе и третье место соответственно.

Мужская сборная Украины на провал женской команды двумя часами ранее ответила катастрофой.

Лучший украинский представитель Дмитрий Пидручный занял 23-е место.

Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал и Тарас Лесюк расположились в середине пятого, восьмого и десятого десятков соответственно. Причем два последних показали совершенно одинаковое время.

Отметим, что до старта зимней Олимпиады в Пекине осталось 2,5 месяца.

Спринт. Мужчины.

Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+0) 22:58,7 Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +18,0 Кантен Фийон Майе (Франция, 0+1) +21,5 Эдуард Латыпов (РоSSия, 0+0) +26,1 Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+1), + 31,1 Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +40,5

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