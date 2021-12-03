Украина провально стартовала на втором этапе Кубка мира по биатлону

Эстерсунд снова принял участников Кубка.

Украина провально стартовала на втором этапе Кубка мира по биатлону
Ліза Тереза ??Хаузер
Фото: biathlonworld.com

Сегодня в шведском Эстерсунде в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Победу одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, не допустившая промаха.

Развив крейсерскую скорость, второй на финише была младшая из сестер Оберг Эльвира, допустившая по одному промаху на каждом из огневых рубежей.

Заперла пьедестал белорусская спортсменка Анна Сола.

Отметим стабильность соотечественницы Анны Динары Алимбековой, которая третью гонку подряд останавливается в шаге от призовой тройки.

Лучшей из украинок стала Юлия Джима, ставшая 19-й. Спортсменка допустила один промах, однако в ногах сильно уступала своим соперницам – той же Соли Юлия проиграла ходом 45 секунд.

Остальные украинки гонку провалили. Дарья Блашко оказалась в хвосте пятого десятка, Валентина Семеренко заперла седьмой десяток. Худшей из украинок была ее сестра Вита.

Спринт. Женщины

  1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0) – 19.30,2

  2. Эльвира Оберг (Швеция, 1+1) – 12,5

  3. Анна Сола (Беларусь, 0+1) – 14,4

  4. Динара Алимбекова (Беларусь, 0+0) +20,6

  5. Франциска Пройс (Германия, 0+1) +24,2

  6. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+1) +27,8

  • 19. Юлия Джима (0+1) – 59,6

  • 49. Дарья Блашко (0+1) – 1.50,7

  • 60. Валентина Семеренко (0+1) – 2.04,9

  • 66. Елена Белосюк (0+2) – 2.18,6

  • 77. Вита Семеренко (1+0) – 2.31,9.

В зачете Кубка наций сборная Украины находится на 10 месте.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

  1. Швеция – 1208.

  2. Германия – 1189.

  3. Норвегия – 1134.

  4. Беларусь – 1130.

  5. Франция – 1128.

  6. РоSSия – 1084.

  7. Чехия – 1047.

  8. Австрия – 1023.

  9. Италия – 932.

  10. УКРАИНА – 913.

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