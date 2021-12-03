WTA приостановила проведение всех турниров в Китае

Организация не поверила "Поднебесной" по делу Пэн Шуай.

WTA приостановила проведение всех турниров в Китае
Фото: olympics.com

Глава WTA Стив Саймон официально сообщил, что Женская теннисная ассоциация приняла решение приостановить проведение всех турниров в Китае из-за скандального дела Пэн Шуай.

"При полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как я могу просить наших спортсменок соревноваться там, когда Пэн Шуай не позволяют свободно общаться и, похоже, на нее давят, чтобы она опровергла обвинения в сексуальном насилии.

Учитывая текущее положение дел, я также очень озабочен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году", - цитирует Саймона пресс-служба теннисной ассоциации.

"WTA сделает все возможное, чтобы защитить своих игроков. По мере того как мы это делаем, я надеюсь, что лидеры всего мира будут продолжать выступать за справедливость для Пэн и всех женщин, независимо от финансовых последствий.

Если Китай не сделает шагов, о которых мы просили, мы не можем подвергать риску наших игроков и персонал, проводя мероприятия в Китае. Лидеры Китая оставили WTA без выбора. Я по-прежнему надеюсь, что наши призывы будут услышаны и китайские власти предпримут шаги для законного решения этой проблемы" , – отметил глава WTA.

Напомним, Шуай в социальной сети Weibo обвинила в сексуальных притязаниях бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Ее сообщение исчезло через 20 минут после публикации, а в сети был заблокирован поиск по фамилии теннисистки, а также слово "теннис". После этого спортсменка перестала выходить на связь.

Беспокойство ее судьбой только возросло после того, как китайские государственные СМИ опубликовали скриншот электронного письма якобы от Пен к WTA, в котором говорится, что обвинения в сексуальном насилии, которые теннисистка предъявила две недели назад, ошибочны. Мол, спортсменка не исчезла, а отдыхает дома и с ней "все хорошо".

После этого Шуай даже вышла на видеосвязь. Президент МОК Томас Бах, глава комиссии спортсменов Эмма Терхо и член МОК от Китая Ли Линвэй провели 30-минутный видеозвонок из Пэн.

Однако и это не убедило WTA в том, что с теннисисткой все хорошо.

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