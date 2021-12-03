Зарплата тренера женской сборной Украины по футболу вдвое превышает зарплату наставника мужской сборной

От Луиса Кортеса ожидают результатов.

Фото: uaf.ua Луис Кортес

Зарплата нового главного тренера женской сборной Украины по футболу Луиса Кортеса составляет 525 тысяч гривен в месяц (16,97 тысячи евро), что более чем вдвое превышает оклад наставника мужской команды Александра Петракова, получающего около 220 тысяч гривен в месяц и бонусы, информирует xsport .ua.

Испанец уже дебютировал у руля женской сборной Украины. Сначала команда сыграла вничью с шотландками (1:1) в рамках отбора к Чемпионату мира-2023, а затем проиграла Венгрии в рамках того же турнира – 2:4.

Ранее Кортес тренировал Барселону и выиграл с ней женскую Лигу чемпионов.