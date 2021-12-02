МАЗ не допущен к ралли-рейду "Дакар-2022" из-за санкций

Организаторы это подтвердили.

МАЗ не допущен к ралли-рейду "Дакар-2022" из-за санкций
МАЗ
Фото: e-cis.info

Организаторы ралли-марафона "Дакар" из компании ASO официально подтвердили, что белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" не сможет принять участие в гонке 2022 года и что это связано с санкциями, наложенными на Минский автомобильный завод, сообщает championat.com.

В заявлении организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи мазовцев из стартового списка по решению французских властей - ASO базируется во Франции. Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" находились в предыдущем списке участников грузового зачета, однако потом исчезли из него, что стало неожиданностью для белорусской команды.

"В результате мер, предпринятых Евросоюзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов "Дакара", что МАЗ юридически не может принять участие в гонках 2022 года.

Организаторы "Дакара" были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении" , – сообщили в пресс-службе ASO

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