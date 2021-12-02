Фергюсон назвал лучшего капитана "Манчестера Юнайтед" за время его работы в клубе

Сэр Алекс уже 8 лет не возглавляет "красных дьяволов".

Алекс Фергюсон и Брайан Робсон
Фото: dailynews.co.th
Алекс Фергюсон и Брайан Робсон

Бывший главный тренер "Манчестера Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон назвал экс-полузащитника "красных дьяволов" Брайана Робсона лучшим капитаном за время своей работы в клубе.

"Он был лучшим капитаном из всех, кого я видел в "Манчестере Юнайтед". Думаю, когда он играл за "Юнайтед", он был лучшим игроком. Одноклубники любили его и всегда слушались. При мне Робсон дольше всего был капитаном", - цитирует Фергюсона The Sun.

"Капитаном быть тяжело, потому что иногда ему приходится говорить правду игрокам. Он не так часто кого-то хвалил, но игроки любили Брайана.

Они ценили время, которое он уделял им. Робсон был единственным капитаном, который мог принять решение на поле, не смотря на меня. Он делал это, и это было чрезвычайно. У него хватало смелости так поступать", - отметил сэр Алекс.

Робсон выступал за МЮ с 1981 по 1994 год. В его составе Брайан стал двукратным чемпионом Английской премьер-лиги.

Фергюсон возглавлял "красных дьяволов" с 1986 по 2013 год. За это время клуб из "Олд Траффорд" 13 раз становился чемпионом АПЛ.

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