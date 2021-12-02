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2021-12-02
В Чехии задержан президент Федерации футбола Беларуси
Владимира Базанова с женой хотят депортировать из страны.
Володимир Базанов
Фото: pressball.by
Полиция Чехии задержала президента Федерации футбола Беларуси Владимира Базанова, сообщает издание denikn.cz.
Базанова вместе с супругой продержали в отделении полиции в Моравско-Силезском крае в течение нескольких часов по подозрению в отсутствии вида на жительство в Чешской Республике и за нарушение мер, введенных министерством здравоохранения.
Глава Белорусской федерации футбола отправился на выездную игру женской сборной Беларуси против команды Чехии в рамках отбора на Чемпионат мира-2023.
Матч женских сборных в результате был перенесен из-за коронавируса в белорусской команде.
Базанова планируют депортировать из страны.