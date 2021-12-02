В Чехии задержан президент Федерации футбола Беларуси

Владимира Базанова с женой хотят депортировать из страны.

В Чехии задержан президент Федерации футбола Беларуси
Володимир Базанов
Фото: pressball.by

Полиция Чехии задержала президента Федерации футбола Беларуси Владимира Базанова, сообщает издание denikn.cz.

Базанова вместе с супругой продержали в отделении полиции в Моравско-Силезском крае в течение нескольких часов по подозрению в отсутствии вида на жительство в Чешской Республике и за нарушение мер, введенных министерством здравоохранения.

Глава Белорусской федерации футбола отправился на выездную игру женской сборной Беларуси против команды Чехии в рамках отбора на Чемпионат мира-2023.

Матч женских сборных в результате был перенесен из-за коронавируса в белорусской команде.

Базанова планируют депортировать из страны.

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