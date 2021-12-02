Мирча Луческу является кандидатом на должность главного тренера сборной Румынии. Футбол

Это стало возможным после того, как его сын отказал местной Федерации.

76-летний наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу попал в расширенный список кандидатов на вакантный пост главного тренера румынской сборной, сообщает Digisport.ro.

Накануне свой пост покинул Мирел Редой, у которого 30 ноября истек контракт, а новое соглашение специалист и Федерация футбола Румынии (ФФР) не подписали.

Президент ФФР Разван Бурляну уже пытался договориться о назначении главным тренером сборной Румынии с Георге Хаджи и Разваном Луческу, но в обоих случаях потерпел неудачу.

Кроме Луческу-старшего, в качестве кандидатов на должность рассматривают Ангела и Эдварда Йорденеску, Виктора Пицурке, Космина Олерой ("Шарджа"), Дана Петреску ("ЧФР Клуж"), Адриана Урсеа, Адриана Муту и Ласло Белени.

Отметим, что контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года.

Напомним, Мирча Луческу уже тренировал сборную Румынии. Это было с 1981 по 1986 год, после чего специалист лишь раз согласился принять национальную команду - сборную Турции, с которой отработал довольно неудачно с 2017 по 2019 год.