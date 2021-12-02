Мирча Луческу является кандидатом на должность главного тренера сборной Румынии. Футбол

Это стало возможным после того, как его сын отказал местной Федерации.

Мирча Луческу является кандидатом на должность главного тренера сборной Румынии
Фото: Sport Pictures

76-летний наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу попал в расширенный список кандидатов на вакантный пост главного тренера румынской сборной, сообщает Digisport.ro.

Накануне свой пост покинул Мирел Редой, у которого 30 ноября истек контракт, а новое соглашение специалист и Федерация футбола Румынии (ФФР) не подписали.

Президент ФФР Разван Бурляну уже пытался договориться о назначении главным тренером сборной Румынии с Георге Хаджи и Разваном Луческу, но в обоих случаях потерпел неудачу.

Кроме Луческу-старшего, в качестве кандидатов на должность рассматривают Ангела и Эдварда Йорденеску, Виктора Пицурке, Космина Олерой ("Шарджа"), Дана Петреску ("ЧФР Клуж"), Адриана Урсеа, Адриана Муту и Ласло Белени.

Отметим, что контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года.

Напомним, Мирча Луческу уже тренировал сборную Румынии. Это было с 1981 по 1986 год, после чего специалист лишь раз согласился принять национальную команду - сборную Турции, с которой отработал довольно неудачно с 2017 по 2019 год.

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